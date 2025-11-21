С начала года число многодетных семей в России выросло уже на 8%

Число многодетных семей в России выросло с начала года более чем на 8% - до 2,9 млн, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на Красноярском демографическом форуме.

Читайте также: Минтруд призвал пересмотреть параметры выдачи удостоверения многодетной семьи

"Количество детей, которые воспитываются в этих (многодетных – прим. ред.) семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. То есть, прирост почти 300 тыс.", — цитирует Котякова РИА Новости.

В сентябре 2025 года вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова говорила, что за два последних года количество многодетных семей в стране увеличилось на 17,4% и составило 2,8 млн. По ее мнению, тренд на рост таких семей в стране необходимо поддерживать, "многодетность должна стать нормой".

При этом Голикова отметила, что жилищный вопрос является одним из определяющих при решении граждан заводить третьего (а часто и первого) ребенка: "Тема жилья находится на лидирующем месте в социологических опросах молодых семей и семей с детьми. Во многом она является определяющей при принятии решения молодыми людьми о рождении ребенка".