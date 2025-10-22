Минтруд призвал пересмотреть параметры выдачи удостоверения многодетной семьи

Наличия хотя бы у одного из членов многодетной семьи прописки в регионе должно быть достаточно, чтобы получить именно в этом регионе соответствующее удостоверение. Об этом в ходе расширенного заседания Комитета СФ по социальной политике заявила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, которая представила госдоклад о положении детей и семей, имеющих детей, за 2024 год.

Она напомнила, что регионы сами определяют порядок выдачи удостоверения многодетным, в том числе наличие прописки у всех членов семьи в этом регионе. А в методическом письме Минтруда предлагается, что если у любого из членов семьи есть прописка в этом субъекте, то семья может подать заявление на получение удостоверения в этом регионе. При этом для получения всех мер поддержки нужно фактически проживать в регионе. Например, если есть льготы на проезд и т.п. Но институт прописки не может являться основанием для предоставления мер поддержки многодетным.

За два последних года количество многодетных семей в России увеличилось на 17% и составляет 2,8 млн, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Впрочем, через несколько лет это число начнет уменьшаться из-за падения рождаемости вторых детей, которое началось после перенесения маткапитала на первого ребенка и очень сильного его уменьшения на второго. Сейчас маткапитал на первого составляет 690 тыс. рублей, а на второго - 912 тыс., но только в том случае, если он не был получен на первого, иначе - только разница, или лишь 222 тыс. рублей.