21 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

В возрожденном при поддержке Фонда святой Екатерины храме прошла служба в день Архистратига Михаила

Уральская земля встречает день Архистратига Михаила - одного из наиболее почитаемых архангелов. Именно он считается предводителем божественного войска, и именно он изгнал с Небес Люцифера и явился в виде огненного столпа. 

Главная служба сегодня прошла в небольшом селе Новоипатово, где силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины из руин был поднят старинный храм Архангела Михаила, разрушившийся в советское время. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Здесь ранним утром собрались жители со всей области. Сегодня для них особенный день - ровно год назад Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения возрожденной святыни. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Было время, когда мне самому не верилось, что руины храма вновь могут стать красивым, посещаемым Домом Божиим. Прошло совсем немного времени, и теперь у жителей Новоипатово нет даже тени удивления. Храм стал не таким, как был до революции, а он стал лучше», - говорит Владыка. - Храм наполнил жизнью село, дал новый импульс к развитию. Можно было бы на этом остановиться, но это стало лишь точкой начала новый проектов».

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Владыка отметил, что уже сейчас в Екатеринбурге идут работы по подготовке к открытию скульптура Архангела Михаила. Один из крупнейших в России православных памятников станет подарком городу от Русской медной компании.

Теги: митрополит евгений, фонд святой екатерины, архистратиг михаил, новоипатово


