Умеров подтвердил, что знаком с планом Трампа и изучает его

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что не согласовывал и не исключал никаких пунктов из так называемого "плана Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта. При этом он подтвердил, что в Киеве "прорабатывают предложения партнеров".

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Умеров в ходе поездки в США был ознакомлен с "планом Трампа" и частично его согласовал.

"Во время командировки в Соединённые Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре. Вчера состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами. Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции", - заявил Умеров.