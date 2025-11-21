Ущерб по делу экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезовой достиг 9 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой превысил 9 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

В сентябре суд в Москве арестовал Мерваезову. Чиновницу задержали в Пятигорске. Она стала фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мерваезовой вменяют два эпизода хищений.

Сообщалось, что замминистра проходит по делу экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) и советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного. Он, а также другие фигуранты, обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны России при строительстве 14 объектов по госконтрактам.

Также сообщалось, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой.