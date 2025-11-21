В Пермском крае пьяный мужчина избил подростка

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после жестокого избиения несовершеннолетнего в городе Горнозаводске. Пьяный мужчина нанес подростку удары по голове. В результате нападения несовершеннолетний с черепно-мозговой травмой был госпитализирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Инцидент получил резонанс на федеральном уровне - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления.

Доклад о расследовании обстоятельств избиения подростка будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета России. На данный момент устанавливаются все детали произошедшего и личность нападавшего.