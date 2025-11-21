21 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Общество В России
Фото: скриншот онлайн-трансляции парламентских слушаний в Госдуме России / duma.gov.ru

Критерий нуждаемости отсек от единого пособия 60% семей с детьми - депутат ГД

Критерий нуждаемости, состоящий в том, что среднедушевой доход на одного члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума в регионе, отсек от получения единого пособия более 60% семей с детьми. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Читайте также:

Она ссылается на результаты проверки Счетной палаты по отказам в получении единого пособия, с которыми хорошо знакома. Критерий нуждаемости просто отсекает от пособия большинство семей, многие из которых живут весьма бедно, ведь доход ниже прожиточного минимума - это уже нищета. По смыслу самого термина "прожиточный минимум", такого быть вообще не должно. Бедность и нуждаемость простирается гораздо выше, чем граница нищеты. Нужно поднять эту планку хотя бы до полутора прожиточных минимумов, уверена Останина. Тем более что налоговый вычет для родителей двоих и более детей будет производиться, исходя именно из этой границы.

В 2026 году в России пройдет эксперимент, который поднимет планку до двух минимумов и увеличит круг получателей единого пособия. Его проведение предусмотрено правительственным законопроектом. 22 октября он был принят в первом чтении. Но он охватывает лишь три региона — Московскую область, ХМАО и ЯНАО, где доходы граждан достаточно высоки. Так что его результаты нельзя распространять на другие регионы, уверена депутат. Но оказывается, что он проводится вовсе не для того, чтобы расширить количество получателей пособия. Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что есть случаи, когда пособие получали люди, у которых было 40 объектов недвижимости и дорогие автомобили. В этом смысле понятно, почему власти выбрали для эксперимента именно эти регионы, отмечает Останина. Она предложит Правительству поменять регионы, в которых проводится пилотный проект, на бедные.

Характерно, что претендентов на пособие будут тщательно проверять: Социальный фонд запросит у ФНС и банков данные обо всех счетах и депозитах членов семьи, а также о проводимых на них операциях. Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превысит их официальный годовой доход. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отмечает, что критерий нуждаемости — это способ не дать конкретному слою людей оказаться за чертой бедности. Никакого отношения к демографии это не имеет.

