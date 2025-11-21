Сухой закон в Вологодской области смягчат в предновогодние дни

Так называемый сухой закон, введенный в Вологодской области, будет смягчен накануне Нового года. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

"Необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Все должно быть по-человечески", — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 30 и 31 декабря алкоголь можно будет приобрести в обычном режиме работы магазинов, а не по будничному графику (с 12.00 до 14.00). Такие нормы будут действовать до 8 января 2026 года.

С марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах. А с 1 марта 2026 года власти введут дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Как сообщал губернатор, они затронут помещения в многоквартирных домах, точки общепита. Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.