Госдума одобрила увеличение исполнительского сбора

Госдума приняла в первом чтении проект закона об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%.

Согласно проекту, сбор будет взиматься с взысканной суммы долга или выручки от продажи имущества должника. Установлены следующие минимальные размеры: для граждан и индивидуальных предпринимателей — 2 000 руб., для организаций — 20 000 руб.

За неисполнение требований неимущественного характера предусмотрены фиксированные штрафы: 10 000 руб. для физлиц и ИП и 100 000 руб. для юрлиц.

Документ также позволяет взыскивать исполнительский сбор одновременно с основной задолженностью. При этом повышение не коснется ряда социально значимых требований, таких как взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью или компенсация морального вреда, сообщает РИА "Новости".