Госдума подняла НДФЛ для иноагентов до 30%

В Налоговый кодекс России внесены поправки, ужесточающие фискальный режим для граждан, признанных иностранными агентами.

Для них установлена ставка НДФЛ в размере 30%. Кроме того, данная категория лиц лишается права на применение налоговых вычетов и льгот, освобождающих от уплаты налога в определенных ситуациях. Организации, имеющие статус иноагентов, больше не могут применять пониженные ставки по налогу на прибыль.

Также для них отменена возможность не уплачивать налог с доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти меры являются ответом на действия тех, кто "предал" Россию. С точки зрения налогообложения, иноагенты приравнены к налоговым нерезидентам, для которых также действует 30-процентная ставка на большинство видов доходов.

Ранее Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета.