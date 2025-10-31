ВЦИОМ: Россияне ассоциируют иноагентов с врагами и предателями Родины

28% россиян ассоциируют словосочетание "иностранный агент" прежде всего с врагом народа и предателем Родины, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Еще 13% респондентов видят в иноагентах диверсантов и шпионов.

По данным опроса, 75% знают или что-то слышали о законе об иноагентах. 65% опрошенных, осведомленных о законе, считают, что присваивать статус иностранного агента скорее нужно. 20% заявили об обратном.

Топ-3 узнаваемых иноагентов составили Максим Галкин*, Андрей Макаревич* и Моргенштерн*. Примечательно, что Алла Пугачева занимает второе место, хотя такой статус она не получала.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. До сих пор уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Отныне иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности после одного административного наказания. Норма распространяется и на тех, кто до этого уже был осужден.

* признан в РФ иностранным агентом