Во Владимирской области в 2025 году отремонтируют порядка 550 км дорог

20 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области в 2025 году отремонтируют порядка 550 км дорог

На пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев рассказал о предварительных итогах работы дорожно-транспортного комплекса региона в 2025 году.

Расположение региона определяет его как логистический узел. Богатая история и культура привлекают туристов со всего мира.

Во Владимирской области 15,8 тыс. км дорог общего пользования: участки федеральных трасс, а также областные (регионального и межмуниципального значения – чуть более 5 тысяч км) и местные (10 тыс. км) дороги. 88,5% областных дорог – в асфальтобетонном исполнении, 11,2% – в щебёночном, незначительный процент составляют грунтовые дороги. В раскладке местной дорожной сети ситуация иная – только треть дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Свыше 40% – грунтовые.

В этом году по различным программам должно быть построено/реконструировано 12,4 км дорог, отремонтировано 544 км дорог (в целом это свыше 750 объектов), обустроено 30,8 км тротуаров и 150 посадочных площадок.

«Объём областного дорожного фонда в 2025 году составил 12,8 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей – по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни»). На региональные дороги направлено 8,7 млрд рублей, на местные – 3,2 млрд. Ещё 0,85 млрд составило финансирование областного Центра безопасности дорожного движения. На следующий год цифры прогнозируются сопоставимые: дорожный фонд ожидается в размере 12,2 млрд рублей. На региональную и межмуниципальную сеть планируем направить 9 млрд рублей, на деятельность ЦБДД – 0,88 млрд рублей, на местные дороги – пока 2,4 млрд рублей. Но стоит отметить, суммы могут меняться в сторону увеличения. В этом году мы также неоднократно вносили изменения в областной бюджет», – сообщил Владимир Перцев.

Большой массив работ проведён по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В его рамках в 2025 году приводится в нормативное состояние 173,1 км дорог, из них 167,7 км – дороги регионального и межмуниципального значения и 5,4 км – местные дороги. Средства федерального бюджета на эти цели в размере 2,1 млрд рублей освоены в полном объёме.

дорожная техника, асфальтоукладчик, ремонт дорог(2023)|Фото: avo.ru

Регион достиг установленных на 2025 год целевых показателей нацпроекта.

«Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящаяся в нормативном состоянии» – 52,6%. Доля автомобильных дорог Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям» – 85%. Доля автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, соответствующая нормативным требованиям – 85%», – отметил Владимир Перцев.

(2025)|Фото: avo.ru

Помимо работ по нацпроекту, в этом году на 158 км областных дорог восстановлен изношенный верхний слой покрытия в рамках госзадания ГБУ «Владупрадор». Ведётся реконструкция автодороги Вяткино – Павловская на участке Погребищи – Павловская в Судогодском районе (1,1 км) и двух мостовых переходов – через реки Вольгу на дороге М-7 «Волга» – Вольгинский – Перново в Петушинском районе и Селезень на дороге Сергиевы Горки – Татарово в Вязниковском районе.

В рамках капремонта областных дорог проводится устройство освещения в населённых пунктах. В 9 деревнях и сёлах работы завершены.

Общий объём средств, выделенных из дорожного фонда муниципальным образованиям области, составляет 3,2 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей направлено на дорожную деятельность (строительство, реконструкция, ремонт автодорог и тротуаров). На средства областной субсидии построено 11,3 км и отремонтировано более 200 км дорог. Кроме того, 0,4 млрд рублей направлено на проектирование и строительство автодорог в сельской местности, 257 млн – на инфраструктурные проекты, 25,9 млн – на строительство подъездной автодороги к мясоперерабатывающему заводу в посёлке Ставрово по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2026 году планируется отремонтировать не менее 415 км дорог. Только по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – 175,5 региональных и межмуниципальных магистралей. План по местным дорогам – не менее 160 км.

В регионе уже в штатном режиме работает АПВГК на дороге Струнино – Площево. В начале 2026 года будут действовать ещё 6 АПВГК на дорогах регионального значения. В 2027 году предусмотрено строительство ещё одного АПВГК на автодороге Муром – М-7 «Волга». Таким образом, под контроль будут взяты основные региональные дорожные артерии.

Глава регионального Минтранса рассказал о первых итогах внедрения интеллектуальной транспортной системы. Созданы центры управления ИТС Владимирской городской агломерации, мониторинга и управления общественным транспортом, подсистема светофорного управления (модернизировано 33 светофорных объекта), подсистема мониторинга параметров транспортного потока (установлено 93 видеодетектора транспорта на светофорных объектах) и метеомониторинга.

В 2026 – 2027 годах внедрение ИТС Владимирской городской агломерации продолжится. Будет модернизирован ещё 31 светофорный объект, установлено 130 видеодетекторов транспорта. Дополнительно планируется ввести в эксплуатацию 3 автоматические дорожные метеостанции. Также предусмотрено внедрение подсистемы видеонаблюдения с установкой 77 видеокамер кругового обзора с возможностями машинного зрения.

Теги: ремонт дорог во владимирской области, инфраструктура для жизни, нормативное состояние дорог, национальный проект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети