Во Владимирской области в 2025 году отремонтируют порядка 550 км дорог

На пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Владимир Перцев рассказал о предварительных итогах работы дорожно-транспортного комплекса региона в 2025 году.

Расположение региона определяет его как логистический узел. Богатая история и культура привлекают туристов со всего мира.

Во Владимирской области 15,8 тыс. км дорог общего пользования: участки федеральных трасс, а также областные (регионального и межмуниципального значения – чуть более 5 тысяч км) и местные (10 тыс. км) дороги. 88,5% областных дорог – в асфальтобетонном исполнении, 11,2% – в щебёночном, незначительный процент составляют грунтовые дороги. В раскладке местной дорожной сети ситуация иная – только треть дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Свыше 40% – грунтовые.

В этом году по различным программам должно быть построено/реконструировано 12,4 км дорог, отремонтировано 544 км дорог (в целом это свыше 750 объектов), обустроено 30,8 км тротуаров и 150 посадочных площадок.

«Объём областного дорожного фонда в 2025 году составил 12,8 млрд рублей (из них 3,69 млрд рублей – по линии нацпроекта «Инфраструктура для жизни»). На региональные дороги направлено 8,7 млрд рублей, на местные – 3,2 млрд. Ещё 0,85 млрд составило финансирование областного Центра безопасности дорожного движения. На следующий год цифры прогнозируются сопоставимые: дорожный фонд ожидается в размере 12,2 млрд рублей. На региональную и межмуниципальную сеть планируем направить 9 млрд рублей, на деятельность ЦБДД – 0,88 млрд рублей, на местные дороги – пока 2,4 млрд рублей. Но стоит отметить, суммы могут меняться в сторону увеличения. В этом году мы также неоднократно вносили изменения в областной бюджет», – сообщил Владимир Перцев.

Большой массив работ проведён по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В его рамках в 2025 году приводится в нормативное состояние 173,1 км дорог, из них 167,7 км – дороги регионального и межмуниципального значения и 5,4 км – местные дороги. Средства федерального бюджета на эти цели в размере 2,1 млрд рублей освоены в полном объёме.

Регион достиг установленных на 2025 год целевых показателей нацпроекта.

«Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящаяся в нормативном состоянии» – 52,6%. Доля автомобильных дорог Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям» – 85%. Доля автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети, соответствующая нормативным требованиям – 85%», – отметил Владимир Перцев.

Помимо работ по нацпроекту, в этом году на 158 км областных дорог восстановлен изношенный верхний слой покрытия в рамках госзадания ГБУ «Владупрадор». Ведётся реконструкция автодороги Вяткино – Павловская на участке Погребищи – Павловская в Судогодском районе (1,1 км) и двух мостовых переходов – через реки Вольгу на дороге М-7 «Волга» – Вольгинский – Перново в Петушинском районе и Селезень на дороге Сергиевы Горки – Татарово в Вязниковском районе.

В рамках капремонта областных дорог проводится устройство освещения в населённых пунктах. В 9 деревнях и сёлах работы завершены.

Общий объём средств, выделенных из дорожного фонда муниципальным образованиям области, составляет 3,2 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей направлено на дорожную деятельность (строительство, реконструкция, ремонт автодорог и тротуаров). На средства областной субсидии построено 11,3 км и отремонтировано более 200 км дорог. Кроме того, 0,4 млрд рублей направлено на проектирование и строительство автодорог в сельской местности, 257 млн – на инфраструктурные проекты, 25,9 млн – на строительство подъездной автодороги к мясоперерабатывающему заводу в посёлке Ставрово по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2026 году планируется отремонтировать не менее 415 км дорог. Только по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – 175,5 региональных и межмуниципальных магистралей. План по местным дорогам – не менее 160 км.

В регионе уже в штатном режиме работает АПВГК на дороге Струнино – Площево. В начале 2026 года будут действовать ещё 6 АПВГК на дорогах регионального значения. В 2027 году предусмотрено строительство ещё одного АПВГК на автодороге Муром – М-7 «Волга». Таким образом, под контроль будут взяты основные региональные дорожные артерии.

Глава регионального Минтранса рассказал о первых итогах внедрения интеллектуальной транспортной системы. Созданы центры управления ИТС Владимирской городской агломерации, мониторинга и управления общественным транспортом, подсистема светофорного управления (модернизировано 33 светофорных объекта), подсистема мониторинга параметров транспортного потока (установлено 93 видеодетектора транспорта на светофорных объектах) и метеомониторинга.

В 2026 – 2027 годах внедрение ИТС Владимирской городской агломерации продолжится. Будет модернизирован ещё 31 светофорный объект, установлено 130 видеодетекторов транспорта. Дополнительно планируется ввести в эксплуатацию 3 автоматические дорожные метеостанции. Также предусмотрено внедрение подсистемы видеонаблюдения с установкой 77 видеокамер кругового обзора с возможностями машинного зрения.