В Подмосковье предложили ввести экспериментальный режим для самозанятых таксистов

Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин ("Справедливая Россия") предложил ввести в Подмосковье экспериментальный режим для подрабатывающих в такси самозанятых. По его задумке, такой режим должен быть использован, в первую очередь, в интересах ветеранов СВО на личных автомобилях.

Напомним, с 2026 года таксисты обязаны будут пересесть на "локализованные" автомобили, а в 2028 году заканчивается действие налогового режима самозанятых.

"В России работают более 2,5 млн таксистов, большинство которых имеют статус самозанятых. Грядущие новшества коснутся и конечного потребителя – пассажиров, которых тоже несколько миллионов. Существенно вырастет нагрузка на общественный транспорт. Ужесточение требований к отрасли без тщательной подготовки может спровоцировать массовый отток водителей в теневой сектор. А это – прямой ущерб для бюджета и серьезные риски безопасности как для пассажиров, так и для самих водителей", - заявляет депутат.

Он добавил, что свои предложения оформит в виде законопроекта.