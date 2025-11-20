S7 расширила завод по ремонту авиадвигателей Boeing и Airbus

S7 Group расширила завод по техобслуживанию авиадвигателей самолетов Boeing 737 и Airbus A320 – открыта вторая очередь, которая позволит в полтора раза сократить срок ремонта двигателей и продлит срок службы эксплуатируемых в России самолетов еще на 8-10 лет, заявили в S7.

"С 2022 года завод S7 Group уже отремонтировал 380 двигателей, из которых 63 — для самолетов собственного парка и 317 — для других российских авиаперевозчиков. Этот объем составляет 40% от общего парка двигателей, эксплуатируемых в России на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320", - сообщили в компании.

S7 отмечает, что проект поддержали Минтранс и Росавиация.

В условиях санкций российские перевозчики не могут ремонтировать двигатели в лицензионных сервисах западных производителей, также невозможны прямые закупки запчастей – их поставляют параллельным импортом.