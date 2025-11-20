20 Ноября 2025
Происшествия В России
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Zvezdanews&quot; / t.me/zvezdanews

В Москве подрыватель машины полковника Серебряков* получил 25 лет

Бывший аналитик базы данных "ТВС Узбекистан" Евгений Серебряков* осуждён за подрыв в Москве машины с полковником.

Серебряков* получил 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1 млн руб., сообщает СКР.

Взрыв в Москве прогремел в 6.30 утра 24 июля 2024 г., когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила рваные раны лица.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Теги: Евгений Серебряков*, машина, полковник


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.10.2025 15:40 Мск В Москве признал вину обвиняемый в подрыве автомобиля полковника
Ранее 30.07.2024 11:53 Мск Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве не стал обжаловать арест
Ранее 27.07.2024 13:55 Мск Серебряков признал вину
Ранее 26.07.2024 09:18 Мск Серебряков сообщил, что встречался с куратором СБУ в Стамбуле
Ранее 26.07.2024 08:00 Мск Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию
Ранее 25.07.2024 14:32 Мск Фигуранта дела в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно
Ранее 25.07.2024 09:40 Мск Задержанный за подрыв машины в Москве в школе получал стипендию губернатора
Ранее 25.07.2024 00:09 Мск Суд заочно арестовал подрывника автомобиля в Москве
Ранее 24.07.2024 19:36 Мск Подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве задержали в Турции
Ранее 24.07.2024 14:38 Мск СК: Установлена личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве
Ранее 24.07.2024 12:20 Мск Baza: Во внедорожнике в Москве взорвался тезка замначальника войсковой части в Подмосковье
Ранее 24.07.2024 09:47 Мск СМИ: Пострадавший при подрыве автомобиля в Москве служил в секретной части
Ранее 24.07.2024 08:13 Мск В Москве взорвался внедорожник с людьми: рассматривается версия заказного убийства

