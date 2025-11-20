В Москве подрыватель машины полковника Серебряков* получил 25 лет

Бывший аналитик базы данных "ТВС Узбекистан" Евгений Серебряков* осуждён за подрыв в Москве машины с полковником.

Серебряков* получил 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1 млн руб., сообщает СКР.

Взрыв в Москве прогремел в 6.30 утра 24 июля 2024 г., когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила рваные раны лица.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов