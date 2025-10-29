В Москве признал вину обвиняемый в подрыве автомобиля полковника

В Москве продолжается суд по делу бывшего аналитика банка данных "ТВС Узбекистан" Евгения Серебрякова*, обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы.

Подсудимый признал вину, и уточнил, что "мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий", пишет ТАСС.

Взрыв в Москве прогремел в 6.30 утра 24 июля 2024 г., когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила рваные раны лица.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов