В Екатеринбурге пройдет большой экофестиваль со свободным входом

В воскресенье, 23 ноября, с 10:00 до 16:00 в Екатеринбурге состоится фестиваль "Зеленый Екатеринбург". Посетить его могут все желающие — вход свободный. Площадкой проведения станет ТРЦ "ВеерМолл" (пр. Космонавтов, 108д).

Организует экофестиваль администрация Екатеринбурга, а генеральными партнерами выступает Свердловское отделение Российского экологического общества, Волонтерский центр Алексея Вихарева, Городской детский экологический центр и Всероссийская общественная организация "Делай!".



Гостей фестиваля ждут лекции, на которых эксперты расскажут об экологии и роли человека в экосистеме, а также мастер-классы, где участники сами создадут экологичную поделку. На площадке будет работать пункт раздельного сбора отходов и зона благотворительного приема помощи для приютов животных. На сцене выступят творческие коллективы города. В финале состоится розыгрыш призов: лотерейные билеты гости смогут получить за участие в активностях фестиваля.

"Не упустите возможность интересно и с пользой провести день, найти единомышленников, обменяться опытом, внести вклад в создание зеленого будущего нашего города!" — рассказал заместитель руководителя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов.

Подробная программа мероприятий — на сайте.

Фестиваль "Зеленый Екатеринбург" проходит в уральской столице уже третий год и стал зоной притяжения людей, думающих об экологии.