Челябинску выделили четверть миллиарда на ремонт трамвайных путей

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта трамвайных путей в Ленинском районе. Информация об аукционе находится на сайте Госзакупок.

По данным сайта, подрядчик, который выиграет аукцион, должен закончить все работы до 30 октября 2026 года.

Ремонт пройдет на участке улицы Дзержинского – от Фрунзе до Машиностроителей. Общая длина пути составляет 3,3 км. Начальная цена контракта – 278 млн рублей.

Работы включают полную замену трамвайных рельсов и шпал, установку бортового камня (маленького бортика, отделяющего рельсы от дороги), а также перестановку и укрепление опор контактной сети.

Ремонт сделает движение трамваев более безопасным и комфортным для горожан.