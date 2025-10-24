В Екатеринбурге одобрили проект по строительству моста и трамвайной линии через Исеть

Власти Екатеринбурга собираются утвердить проект по строительству моста и трамвайной ветки через реку Исеть. По итогам общественных обсуждений никто не высказал недовольства или замечаний, сообщается на официальном портале городской администрации.

Пустить трамвайную линию планируется от улицы Луначарского до улицы 8 Марта по Большакова. Также предполагается строительство четырехполосной дороги по Большакова - от Луначарского до Белинского. Для этого будет необходимо расширить улицу Луначарского.

Разговоры о появлении новой трамвайно ветки в центре уральской столицы велись еще с 2020 года. Тогда речь шла о движении со стороны Луначарского по Большакова, а мост планировали протянуть по Большакова через Исеть, однако проект не одобрили горожане.

Годом позднее на форуме 100+ Techno Build в Екатеринбурге представили концепцию благоустройства городской реки, в рамках которого предусматривалось строительство пешеходного моста от Динамо до Драмтеатра. О том, что про идею моста через Исеть не забыли в мэрии напомнили и в 2023 году.