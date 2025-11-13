Дата "Прямой линии с Владимиром Путиным" определена - Кремль

В Кремле заявили, что определились с датой проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая снова будет совмещена с большой пресс-конференцией. "Подготовка ведется активно", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Саму дату он не назвал.

Известно, что "Прямая линия" состоится до конца 2025 года. В прошлом году она состоялась 19 декабря.

В Кремле заявляли, что довольны совмещенным форматом пресс-конференции и общения главы государства с народом.