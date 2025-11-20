Студенты придумали, что построить на месте производственной базы "Атома" на Эльмаше

В Екатеринбурге в рамках программы "Росмолодежь. Гранты" прошел студенческий хакатон "Техно Хак" в сфере гражданского и промышленного строительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", мероприятие организовал карьерно-образовательный проект "ИНАЧЕ", который создает комьюнити молодых талантов и помогает студентам и компаниям эффективно коммуницировать друг с другом. В течение трех дней студенты разных специальностей и вузов слушали лекции экспертов из профильной сферы и решали задачи потенциальных работодателей – ведущих строительных компаний города. Архитекторы и инженеры-конструкторы института комплексного проектирования "Атом" подготовили сложное, но интересное задание, а также критерии его оценки, и предложили участникам разработать концепцию по реновации территории собственной производственной площадки на Эльмаше, на месте которой должен появиться современный жилой район.

"Атом" всегда с энтузиазмом поддерживает образовательные проекты, потому что это отличная возможность познакомиться с нашими будущими коллегами, рассказать им о том, как инженеры и архитекторы могут создавать поводы любить город, показать, какой вклад наш холдинг вносит в культуру развития городской среды. Но самое главное для нашей команды во взаимодействии с молодежью – показать им ценность инженерных специальностей, влюбить в нашу профессию, ведь такие специалисты оставляют летопись в виде кварталов нашего города – и это здорово!", - рассказала эксперт хакатона, ведущий HR-специалист института комплексного проектирования "Атом" Елена Ткаченко.

Ребята изучили историю реформируемой площадки и жилого района вокруг, отразили ее в своих концепциях, а также связали с динамикой мощной энергии, преобразованной устройством-турбиной. Эксперты хакатона высоко оценили работы студенческих команд, отметили в них важные и креативные детали, а также увлеченность ребят темой комплексного развития городской среды: участники даже предложили оригинальную идею гексагональной застройки в виде "пчелиных сот", подчеркнув семейную обстановку будущего квартала.

Представленные на хакатоне работы студенты смогут включить в портфолио, а строительный холдинг – использовать их в реальной работе с этой территорией. Победители посетят эксклюзивную экскурсию в институт комплексного проектирования "Атом" и получат приглашение пройти здесь производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

"Инженерные соревнования – очень полезная практика, ведь здесь ребята не просто знакомятся с будущими работодателями, но и учатся быстро принимать нестандартные решения, используя все те знания, которые в них вложены преподавателями и которые они получили самостоятельно. Мы благодарны нашему генеральному партнеру – холдингу "Атомстройкомплекс" за сложный и ответственный, но при этом интересный, а главное, реальный кейс, который привлек ребят своей действительно практической ценностью и вдохновил их на творческий поиск", - поделилась эксперт хакатона, замдиректора института строительства и архитектуры УрФУ по международной деятельности, доцент кафедры архитектуры, кандидат технических наук Ирина Мальцева.

В этом году "Атомстройкомплекс" приступил к застройке собственной производственной базы на Эльмаше. Ранее здесь располагался главный офис холдинга, а также производства строительных материалов. Строительство первой очереди жилого квартала будет завершено в 2028 году. Помимо жилья здесь появятся офисы, магазины, кафе, предприятия сферы услуг и фитнес‑центр.