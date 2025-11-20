Ключевые производственные активы Группы "Уралхим", вошли в топ-10 лучших компаний

ПАО "Уралкалий", АО "ОХК "Уралхим" и АО "Тольяттиазот" — ключевые производственные активы Группы "Уралхим", вошли в топ-10 лучших компаний в ESG-ренкинге российских химических предприятий, составленном рейтинговым агентством RAEX, заняв вторую, третью и восьмую позиции соответственно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Исследование RAEX, охватившее крупнейших участников химической отрасли, оценивало соответствие стратегических документов компаний принципам устойчивого развития, риск-менеджмент и потребление ресурсов, в том числе управление водными ресурсами. Результаты исследования подчеркнули приверженность Группы принципам устойчивого развития и лидерство по управлению ESG-рисками в химической отрасли.

Высокие оценки за взаимодействие с местными сообществами получил "Уралхим", выделяющий существенные средства на благотворительность. Инфраструктурные проекты Компании реализуются с учётом потребности регионов присутствия, что обеспечивает эффективность социальных инвестиций.

"Уралкалий" стал одним из лидеров по показателю "деловая этика", благодаря активной реализации антикоррупционной политики, включающей организацию горячих линий по вопросам этики и противодействию коррупции. Также организаторами ренкинга было отмечено, что Компания реализует целый ряд лучших практик в части управления водными ресурсами.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию АО "ОХК "Уралхим" отмечает: "Включение сразу трех компаний Группы "Уралхим" в ТОП-10 ведущего ESG-ренкинга — признание нашей последовательной работы по внедрению принципов устойчивого развития во все сферы деятельности. Мы видим, что наша стратегия, ориентированная на снижение воздействия на окружающую среду, поддержку местных сообществ и обеспечение прозрачности, приносит ощутимые результаты".

Отметим, что RAEX — крупнейшее в России агентство в области некредитных рейтингов. Ключевые сферы деятельности агентства — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.