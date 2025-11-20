Прокуратура проверяет отравление школьников неизвестным газом в Краснодаре

Прокуратура начала проверку после отравления учеников неизвестным газом в школе Краснодара.

Трое школьников почувствовали себя плохо во время уроков. С признаками отравления они обратились в медицинское учреждение. Инцидент произошел в школе №104.

Сотрудники прокуратуры вместе с контролирующими органами выехали в образовательное учреждение для отбора проб воздуха.

