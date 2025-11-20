ФСБ сорвала попытку поджога здания администрации города Великие Луки

В Великих Луках Псковской области пресечена попытка поджога здания городской администрации.

По данным регионального главка ФСБ России, задержан местный житель, придерживающийся "радикальных антироссийских политических взглядов". Мужчина пытался осуществить свой замысел, используя самодельный коктейль Молотова. Он арестован. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт.

Ранее в Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь человек по делу о покушении на диверсию. Они, получив задание по переписке в Telegram, планировали поджечь вышки сотовой связи.