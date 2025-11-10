Восемь человек задержаны в Башкирии при попытке диверсии

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали восемь человек по делу о покушении на диверсию.

Задержанные - жители города Салават и Ишимбайского района республики. По данным спецслужб, они, получив задание по переписке в Telegram, планировали поджечь вышки сотовой связи.

Ранее в Самаре двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта. Их заподозрили в поджоге трансформаторного шкафа железной дороги недалеко от станции "Стахановская". Несовершеннолетним грозит пожизненное заключение.