Конфискация США активов России может обойтись Вашингтону в $6,6 млрд

Конфискация зарубежных активов РФ может обойтись Вашингтону в примерно 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Именно такой сумме равен объем прямых инвестиций США в экономику России за 2024 год.

В настоящее время в РФ действует указ президента, предусматривающий изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других стран аналогичных действий не предусмотрено.

Несколько дней назад глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что готов проект ответных мер на случай, если западные страны конфискуют российские активы, заблокированные санкциями после начала СВО. Он не уточнил, какие иностранные активы российские власти могут конфисковать и будет ли сумма конфискованного в таком случае сравнима с той, что заморожена на Западе.