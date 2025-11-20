Президент Польши хочет вывести страну из ЕС?

Польский президент Кароль Навроцкий прощупывает почву для выхода страны из ЕС. Об этом заявил в сейме глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя критику Навроцкого в адрес ЕС.

Он считает, что Навроцкий не просто критикует ЕС для внесения конструктивных предложений, - ему вообще не нравится ЕС, который угрожает суверенитету Польши. И об этом нужно сказать прямо. Но Польша вне ЕС станет беднее и менее защищенной, она потеряет рынок ЕС, говорит Сикорский.

На днях представитель президента Польши Марцин Пшидач сказал, что ЕС пытается указывать странам, что и как им делать. А 11 ноября сам Навроцкий участвовал в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами были представлены Запад, ЕС и Украина и даже сжигались флаги ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность по этому поводу.

Ранее Навроцкий обвинил некоторых польских политиков в том, что они готовы отдать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям и ЕС.

Сенатор Алексей Пушков характеризует это как ожидаемый разлом между президентом-евроскептиком, который победил в том числе и на критике ЕС, и либеральным кабинетом во главе с премьером Туском. Навроцкому не нравится не только то, что Польша слишком зависит от Брюсселя, но и то, что в ЕС, вопреки интересам Польши, тянут Украину. Не говоря уже о бандеровщине.

"До сих польская правящая элита была достаточно гомогенна: оба ее фланга сходились на поддержке Украины и содержании украинцев в самой Польше за счет поляков. Но эта фаза единения позади. Навроцкий выражает голос Польши, уставшей от Украины, украинцев и понуканий со стороны Брюсселя. Русофобия осталась, она никуда не исчезла. Но ни ЕС, ни Украина уже не вдохновляют поляков", - пишет Пушков.

Польша известна как страна Европы с достаточно сильными националистическими настроениями. Поляки довольно ревностно относятся к сохранению своей культуры и критикуют ЕС за отказ от христианства. А в последнее время поляки еще и сильно охладели к украинцам и к помощи Украине. Характерно также, что в 2023 году 58% поляков выступили против отмены в ЕС права вето. Кроме того, 67% поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне. Наконец, 45% поляков назвали ЕС угрозой суверенитету Польши.