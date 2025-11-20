Президент Польши хочет вывести страну из ЕС?

20 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

Президент Польши хочет вывести страну из ЕС?

Польский президент Кароль Навроцкий прощупывает почву для выхода страны из ЕС. Об этом заявил в сейме глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя критику Навроцкого в адрес ЕС.
Читайте также:

Он считает, что Навроцкий не просто критикует ЕС для внесения конструктивных предложений, - ему вообще не нравится ЕС, который угрожает суверенитету Польши. И об этом нужно сказать прямо. Но Польша вне ЕС станет беднее и менее защищенной, она потеряет рынок ЕС, говорит Сикорский.

На днях представитель президента Польши Марцин Пшидач сказал, что ЕС пытается указывать странам, что и как им делать. А 11 ноября сам Навроцкий участвовал в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами были представлены Запад, ЕС и Украина и даже сжигались флаги ЕС. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность по этому поводу.

Ранее Навроцкий обвинил некоторых польских политиков в том, что они готовы отдать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям и ЕС.

Сенатор Алексей Пушков характеризует это как ожидаемый разлом между президентом-евроскептиком, который победил в том числе и на критике ЕС, и либеральным кабинетом во главе с премьером Туском. Навроцкому не нравится не только то, что Польша слишком зависит от Брюсселя, но и то, что в ЕС, вопреки интересам Польши, тянут Украину. Не говоря уже о бандеровщине.

"До сих польская правящая элита была достаточно гомогенна: оба ее фланга сходились на поддержке Украины и содержании украинцев в самой Польше за счет поляков. Но эта фаза единения позади. Навроцкий выражает голос Польши, уставшей от Украины, украинцев и понуканий со стороны Брюсселя. Русофобия осталась, она никуда не исчезла. Но ни ЕС, ни Украина уже не вдохновляют поляков", - пишет Пушков.

Польша известна как страна Европы с достаточно сильными националистическими настроениями. Поляки довольно ревностно относятся к сохранению своей культуры и критикуют ЕС за отказ от христианства. А в последнее время поляки еще и сильно охладели к украинцам и к помощи Украине. Характерно также, что в 2023 году 58% поляков выступили против отмены в ЕС права вето. Кроме того, 67% поляков не хотят, чтобы их страна присоединилась к еврозоне. Наконец, 45% поляков назвали ЕС угрозой суверенитету Польши.

Теги: Польша, ЕС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети