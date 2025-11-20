ФСБ: Киев планировал убить высокопоставленного военного британским пивом с ядом

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего по заданию военной разведки Украины покушение на высокопоставленного офицера Минобороны.

По данным ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки пива британского производства, которые он должен был передать офицеру в качестве подарка. Агент был задержан сотрудниками ФСБ в момент передачи. На допросе он признался, что украинские спецслужбы пообещали ему $5 тысяч за совершение покушения.

Экспертиза установила, что в пиве содержалась смесь ядов - аналог боевого отравляющего вещества VX. Как уточнили специалисты, данный яд вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила попытку теракта на Троекуровском кладбище в Москве, целью которого, по данным спецслужб, являлся секретарь Совбеза РФ, экс-министр обороны Сергей Шойгу. Покушение, организованное по заказу Украины, было запланировано на 12 ноября — день годовщины смерти матери экс-министра обороны. Для исполнения замысла были привлечены двое наркозависимых и гражданин Таджикистана, разыскиваемый в России за убийство и незаконное хранение оружия.