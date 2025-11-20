Игоря Талькова убили из револьвера "Наган" 1895 года

Певец Игорь Тальков был убит из "Нагана" образца 1895 года. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, на экспертизу были переданы три пули, выпущенные из револьвера. Установлено, что выстрел пулей, извлеченной из тела певца, был не первым из трех, но попала в артиста только одна.

В апреле в Санкт-Петербурге был вынесен заочный приговор Валерию Шляфману – его признали виновным в убийстве Талькова в 1991 году. Шляфмана, который в то время был концертным директором артиста, приговорили к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство, совершенное общественно опасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

В ходе судебного процесса установлено, что 6 октября 1991 года между концертным директором певца Игоря Талькова - Валерием Шляфманом и представителем одного из артистов – Игорем Малаховым возник конфликт из-за очередности выступления артистов на концерте, который перерос в потасовку в коридоре. Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте.

В начале 1992 года Валерий Шляфман выехал на Украину, где получил заграничный паспорт и скрылся в Израиль, где находится до настоящего времени.