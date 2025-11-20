В сфере ЖКХ сложился дефицит дворников, электриков и инженеров

По данным опроса, в России наиболее остро кадровый дефицит регистриется в сфере ЖКХ ощущается в профессиях дворника, инженера, слесаря и электрика.

Эту тенденцию подтвердили представители 29 регионов. В качестве главных причин нехватки персонала власти называют низкий престиж работы в отрасли, старение кадров и неконкурентоспособный уровень заработной платы, который не привлекает молодежь и квалифицированных специалистов.

Цифры, предоставленные субъектами, указывают масштаб проблемы. Так, в Костромской области коммунальным предприятиям не хватает 622 квалифицированных сотрудников, а в Амурской области потребность в кадрах для ЖКХ составляет 1164 человека, где особенно востребованы машинисты (кочегары) котельных.

Проблему признают и на федеральном уровне. Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, основная причина кризиса — неконкурентоспособность зарплат в отрасли. Выпускник вуза может зарабатывать вдвое больше, работая курьером, без тяжелых условий труда. Усугубляет ситуацию низкий престиж профессии и отсутствие карьерных перспектив для молодежи на фоне высокого среднего возраста действующих сотрудников, сообщают "Известия".

