Пророссийские хакеры получили личные данные высокопоставленных украинских чиновников

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные высокопоставленных украинских чиновников, включая заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского и первого вице-премьера Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей хакерских групп.

В результате взлома шести крупнейших страховых компаний Украины были получены паспортные данные, адреса регистрации и личные телефоны заместителей главы офиса Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Михаила Федорова.

"Были проверены базы данных налогового реестра, где была замечена информация о заместителях руководителя офиса Зеленского Викторе Миките и Ирине Мудрой, а также о первом вице-премьере Украины Михаиле Федорове", - заявил представитель хакерской группировки с никнеймом KillMilk.

Кроме того, хакеры получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая "Мотор Сич", Запорожский механический завод и завод "Укрсталь". Также были компрометированы данные командира подразделения БПЛА ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадьяр".

По данным хакеров, в ходе операции было получено более десяти миллионов пакетов документов, включая страховые договоры, водительские удостоверения и материалы оценки ущерба.