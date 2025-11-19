Бойцам на СВО астраханцы передадут спецоборудование

Бойцам 591-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона, в котором служат астраханцы, направят технические средства для обеспечения качественной и безопасной связи.

По запросу бойцов, который они передали заместителю руководителя администрации губернатора Астраханской области Егору Угарову, операторы связи закупили шесть километров оптико-волоконного кабеля для развертывания дополнительных узлов связи и другое необходимое оборудование.

Закупку оборудования координировало министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

Финалист региональной кадровой программы «Победоносец», ветеран СВО Евгений Носалев, который сейчас проходит стажировку в мингосуправления региона под руководством главы ведомства Алексея Набутовского, отметил, что не понаслышке знает о том, как поддержка тыла укрепляет боевой дух на передовой.

«Такие инициативы не только помогают военнослужащим, но также играют ключевую роль в сплочении общества и мобилизации ресурсов для достижения нашей общей цели – Победы», – уверен Евгений Носалёв.