В Челябинске появились транспортные карты с желтым "Икарусом"

В Челябинске выпущена новая лимитированная серия транспортных карт, оформленных в стиле исторического автобуса "Икарус". Об этом сообщает МУП "Служба организации движения" Челябинска.

На лицевой стороне карты изображен "глаз" - фара желтого цвета "Икаруса-гармошки", а на обороте – современный зеленый Volgabus. Сам дизайн выполнен в той же стилистике, что и обложка недавно изданной книги "Челябинский автобус. Первые 100 лет", презентация которой состоялась на всероссийском книжном фестивале "РыжийФест".

В МУП "СОД" отметили, что карта уже доступна в пунктах выдачи и пополнения ТК, а также на автовокзалах города.