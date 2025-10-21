В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте

В Челябинске с ноября стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 7 рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Новые тарифы вырастут на 16-20%, в зависимости от способа оплаты. Так, проезд по транспортной карте теперь будет стоить 40 рублей (ранее 34 рубля), по банковской карте – 44 рубля (вместо 37 рублей), а билет за наличные обойдется в 50 рублей. Стоимость месячного проездного составит 1 тыс. 600 рублей (было 1 тыс. 450). Кроме того, появится новый вариант – суточный проездной за 150 рублей, который можно будет привязать к банковской карте.

В минтрансе региона пояснили, что повышение тарифов связано с обновлением подвижного состава и улучшением качества грузоперевозок – за последние годы в городе заменили более 900 машин, отремонтировали десятки километров путей и повысили зарплаты водителям.