Юноша из Краснокамска, подозреваемый в совершении теракта, арестован

Юноша из Краснокамска, подозреваемый в совершении теракта, арестован. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, вечером 5 марта 2025 года подозреваемый, действуя с целью дестабилизации деятельности органов власти, использовал горючую смесь для поджога трансформаторной подстанции. В результате происшествия около 50 домов в садоводческом кооперативе остались без электроснабжения, которое было восстановлено на следующий день.

Сообщается, что к совершению преступления молодого человека склонил неизвестный через мессенджер, посулив ему денежное вознаграждение. Подозреваемый выполнил указания, облив подстанцию бензином и поджег ее с помощью зажигалки.