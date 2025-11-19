В Краснокамске юношу подозревают в совершении теракта

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога трансформаторной подстанции в Краснокамском городском округе. Подозреваемый - 18-летний молодой человек, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции и следственного комитета Югры.

Согласно данным следствия, вечером 5 марта 2025 года подозреваемый, действуя с целью дестабилизации деятельности органов власти, использовал горючую смесь для поджога трансформаторной подстанции. В результате происшествия около 50 домов в садоводческом кооперативе остались без электроснабжения, которое было восстановлено на следующий день.

Сообщается, что к совершению преступления молодого человека склонил неизвестный через мессенджер, посулив ему денежное вознаграждение. Подозреваемый выполнил указания, облив подстанцию бензином и поджег ее с помощью зажигалки.

Личность подозреваемого установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю совместно с отделом МВД "Краснокамский". В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования проводятся следственные действия, включая осмотры места происшествия, допросы свидетелей и судебные экспертизы. Следствие напоминает, что за террористические деяния предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.