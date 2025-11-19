Каждый третий молодой россиянин боится строить планы на жизнь из-за неопределенности будущего

35% молодых россиян (18-30 лет) испытывают трудности с планами на будущее из-за неопределенности этого самого будущего, заявил кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.

"Если говорить о способности планировать, то здесь неопределенность будущего становится для молодежи одной из ключевых проблем. Фактически 35% молодежи говорит, что это значимая проблема: она мешает спланировать жизненные события, отделиться от родителей, спланировать, как именно приобрести жилье", - цитирует социолога радиостанция "Говорит Москва".

Еще 30% молодежи, как выяснилось, испытывают сложности с планированием будущего и даже настоящего, поскольку им не хватает на реализацию планов денег, сообщил Сушко.