В Челябинской области школьница ударила маникюрными ножницами своего учителя

В одной из местных школ города Карталы школьница ударила педагога в шею маникюрными ножницами. Об этом сообщает газета "Карталинская новь".

Информацию о ходе расследования сообщил начальник МО МВД "Карталинский" Александр Щепетов. Известно, что инцидент произошел на прошлой неделе в одной из местных школ.

Ученица, по словам учителя не была готова к уроку и обвинила преподавателя в придирчивости. Когда школьница сделала попытку покинуть класс, а учительница ее остановила, девочка выхватила из кармана маникюрные ножницы и ударила женщину в шею. Рана оказалась неглубокой, педагог продолжила вести урок.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, после которой будут установлены все обстоятельства происшествия и приняты меры в рамках закона.