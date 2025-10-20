В Бурятии подрались учитель и ученик

В одной из школ Иволгинского района Бурятии произошла драка. Её участниками стали учитель и ученик. Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Вероника Штыкина сообщила, что драка случилась 17 октября в Посельской СОШ. Ученик получил перелом кисти.

"Мы считаем произошедшее абсолютно неприемлемым. Школа – пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах. Ребёнок в стенах школы должен быть защищён", - написала Штыкина в своём telegram-канале.

Ситуация стала поводом ведомственной проверки в Министерстве образования и науки, чтобы объективно разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям всем сторонам конфликта, уточнила омбудсмен. О ситуации высказался глава Иволгинского района Николай Емонаков. По его словам, конфликт произошёл на перемене. После взаимных оскорблений ситуация перешла в физическое противостояние.

"По факту произошедшего проводится служебная проверка. На сегодняшний день учитель отстранён от работы до выяснения всех обстоятельств. Хочу чётко обозначить позицию администрации района. Любое физическое насилие в школе недопустимо. 21 октября, во вторник, проведём внеплановое совещание с руководителями всех школ района о недопущении подобных инцидентов", - написал политик в своём telegram-канале.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили ТАСС, что в полицию Иволгинского района поступило сообщение от врачей. Они передали информацию о том, что пострадал один из участников конфликта. Проводится проверка.