Axios: США вместе с Россией работают над новым планом по Украине

США проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios, ссылаясь на российские и американские источники.

По данным портала, план состоит из 28 пунктов и "вдохновлен успешными усилиями Трампа" по прекращению вооруженного конфликта в Газе. Сделка включает четыре основных составляющих: установление мира в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.

При этом никаких тем касательно территорий в плане не содержится.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне настаивал на передаче Донбасса России. Он заявил, что Украина рискует быть уничтоженной, если конфликт продолжится. Однако сам Трамп заявил, что не поднимал вопрос "уступки" России территории Донбасса в ходе переговоров с Украиной.