У бизнесмена из Челябинской области отобрали весь автопарк в пользу Минобороны РФ

В Челябинской области у бизнесмена отобрали весь автопарк в пользу Минобороны России. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУФССП по региону.

По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов, в Агаповском районе судебные приставы передали военным внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, конфискованный у местного предпринимателя. Ранее на нужды СВО была также передана принадлежавшая этому гражданину Daewoo Nexia.

Уточняется, что в июне мужчина был привлечен к административной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения – тогда ему назначили штраф и лишили водительских прав на полтора года. Через неделю его вновь поймали пьяным за рулем. Еще через три недели все повторилось.

"Преступнику по совокупности преступлений назначили обязательные работы на срок 400 часов, лишили прав на три года, машины конфисковали и передали в доход государства", – уточнили судебные приставы.

Автомобили в присутствии сотрудников принудительного исполнения забрали военные. Сначала на фронт отправилась легковушка, а затем военные приехали и за внедорожником – автомобили высокой проходимости крайне востребованы на передовой.