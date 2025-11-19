На Среднем Урале выбрали двух мэров

На Среднем Урале выбраны главы двух муниципалитетов. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, решения приняты на заседании городских дум Режа и Ачита.

Так, мэром Режа избран 46-летний Евгений Чепчугов, за которого проголосовали 16 депутатов. Чепчугов родился в Реже, окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию по специальности "Горное дело". Занимал должности замначальника отдела аудита и технологического сопровождения АО "Уралмеханобр", а также заместителя директора управления городским хозяйством администрации Режевского муниципального округа.

В свою очередь, главой Ачита стал 37-летний Дмитрий Софронов, за которого проголосовали 11 депутатов. Будущий мэр родился в Красноуфимске и окончил Уральский государственный лесотехнический университет, а также Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Занимал разные должности в МУП ЖКХ Ачитского городского округа, был инженером электросвязи. С 2020 года работал директором службы по работе с населением "Совет".

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу губернатора Дениса Паслера о его личном выдвижении кандидатов в мэры. На заседании в октябре законопроект был одобрен.