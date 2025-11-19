19 Ноября 2025
Экономика Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко /пресс-службы Правительства Владимирской области

Работу Правительства Владимирской области по созданию делового климата положительно оценили российские сенаторы

Накануне Владимирскую область посетила делегация Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности во главе с его председателем Вячеславом Тимченко.

Вместе с Губернатором Александром Авдеевым они возложили цветы к мемориалу участникам Великой Отечественной войны на улице Совхозной, которую во Владимире ещё называют улицей Победителей, встретились с представителями бизнеса Владимирской области и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко /пресс-службы Правительства Владимирской области

По итогам прямого диалога состоялось заседание Комиссии Совета Федерации по мониторингу российского законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко /пресс-службы Правительства Владимирской области

«Выездное мероприятие во Владимирской области является плановым. В регионе ведётся планомерная системная работа – есть положительный опыт и хорошие наработки, а живое общение законодателей федерального органа с представителями исполнительной власти и бизнеса приносит дополнительные результаты», – отметил Вячеслав Тимченко.

В частности, члены Комитета Совета Федерации побывали на Владимирском электромоторном заводе. Сейчас на базе предприятия, основанного в 1950 году, работает Группа компаний «ВЭМЗ». Это крупнейший российский производитель асинхронных электродвигателей, который входит в состав Российского электротехнического концерна «Русэлпром».

(2025)|Фото: Денис Мельниченко /пресс-службы Правительства Владимирской области

«Выезд сенаторов Российской Федерации в регион позволяет получить объективную картину того, как реализуются законы, какие они имеют отклики, и как это влияет на конкретные цифры в экономике. Если какие-то шероховатости возникают, на них необходимо немедленно обратить внимание и постепенно реализовать в виде новых законодательных инициатив, либо нормативных актов. Это практическая польза, которая реализована в виде новых инвестиционных проектов. Создание хорошего делового климата, повышение привлекательности нашего региона для ведения бизнеса – это совместная работа, которая ведёт к развитию экономики страны», – отметил Александр Авдеев.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко /пресс-службы Правительства Владимирской области

Владимирский электромоторный завод электродвигатели, используемые в различных сферах – от общественного транспорта и лифтов до атомных станций и судов морского флота. Ассортимент продукции завода постоянно расширяется и совершенствуется. В сотрудничестве с научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом электромашиностроения предприятие занимается созданием новых видов электродвигателей и модернизацией существующих серий. На ВЭМЗе постоянно ведётся техническое перевооружение. За последние несколько лет введён в эксплуатацию комплекс высокотехнологичного оборудования по выпуску алюминиевого литья, производственные линии оснащены новым оборудованием, освоен выпуск новой серии энергоэффективных двигателей.Сейчас в группе компаний трудится около тысячи сотрудников. За прошлый год выручка ГК «ВЭМЗ» составила 886 млн рублей, что на 2,5% больше, чем годом ранее. 

