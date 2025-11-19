В России начнутся испытания пассажирских беспилотников

В ближайшие год – два в России начнутся испытания пассажирских летательных беспилотников, на первом этапе внутри аппаратов пассажиров не будет, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать - пока без людей, конечно", - цитирует РИА Новости слова Никитина с форума "Транспорт России".

Между тем, в России пока до сих пор не могут пройти испытания летательные пассажирские аппараты, предполагающие наличие пилотов – речь о самолетах МС-21 и импортозамещенном "Суперджете", производство которых каждый год переносится.