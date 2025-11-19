В Одинцово задержан подросток, планировавший поджечь кинотеатр

В Одинцово задержан 16-летний подросток, который планировал поджечь кинотеатр по указанию украинских мошенников, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, украинские кураторы заявили юноше, что они - представители спецслужб. Его вынудили поджечь военторг на Можайском шоссе, а также релейный шкаф. Затем подросток должен был устроить пожар в кинотеатре "Юность" во время сеанса детского фильма.

Подростка задержали сотрудники ФСБ по дороге к месту преступления. При нем находилась канистра с бензином. Возбуждено уголовное дело о теракте, юноша арестован.

Напомним, ранее в московском торговом центре "Авиапарк" несовершеннолетний устроил поджог в кинотеатре. Молодой человек действовал по указаниям скрывающихся кураторов, которые финансировали эту акцию. На их деньги он купил бензин, который затем поджег в кинозале. Жертв удалось избежать. 16-летнего подростка задержали.