Общественников возмутила фотосессия с совами в центре Челябинска

В центре Челябинска проводят фотосессии с совами. Об этом Накануне.RU сообщили в "Народном фронте".

Участники президентского движения отметили, что жестокий бизнес после ужесточения законов в Сочи добрался до Южного Урала. Съемки проходят на Кировке и в парке Гагарина. Группы из 8-9 человек эксплуатируют 15 диких сов.

Руководитель Фонда зоозащиты "Спаси меня" Карэн Даллакян сообщил, что птиц вынуждают "работать", поворачивают им головы к камере, слепят вспышками, не дают отдыхать, сбивая их естественные биоритмы.

Известно, что использование животных для фотосессий на Кировке официально запрещено. В отличие от Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи, где приняты местные законы, запрещающие подобную деятельность, в Челябинске такого нормативного акта нет.

С просьбой срочно принять меры и пресечь незаконную деятельность "Народный фронт" обратился в прокуратуру Челябинской области. Также общественники подали обращение в налоговую службу для проверки предпринимателей, и к главе Челябинска они обратились с предложением разработать и принять нормативно-правовой акт, запрещающий эксплуатацию животных в развлекательных целях на территории муниципалитета.