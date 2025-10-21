Челябинские волонтеры РМК помогли центру реабилитации хищных птиц "Холзан"

Уже второй год подряд активисты Волонтерского центра РМК из Челябинска и Кыштыма оказывают неоценимую помощь центру реабилитации хищных птиц "Холзан".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, центр готовят к суровым уральским морозам. Вдохновленные прошлогодней успешной акцией по уборке вольеров, в этом году добровольцы решили помочь с заготовкой дров для обогрева пернатых обитателей центра.

"Я 50 лет живу в своем доме. Умею все, в том числе и дрова колоть. Никакой работы не боюсь. Поэтому и решила помочь приюту, тут много всего надо подготовить к зиме. Нам удалось заготовить много дров, целую поленницу", - рассказала волонтер Наталья Пыхова.

Особую заботу проявила семья Антона Потурухина. Пока глава семейства трудился над заготовкой дров, его жена Дарья вместе с сыновьями Константином и Михаилом отправились в ближайший лес, чтобы собрать веточки. Эти природные материалы станут для пернатых обитателей строительным материалом их будущих гнезд.

В благодарность за труд центр "Холзан" организовал для волонтеров увлекательную экскурсию. Гости смогли увидеть соколиную охоту и принять участие в фотосессии с хищными птицами.

"Я вместе с женой Аленой и дочкой Вероникой впервые принимал участие в выездной акции. Нам очень понравилось! Дружно поработали, узнали много нового, сделали полезное дело. Настроение отличное, тем более что я сейчас в отпуске. Прекрасный отдых!", - рассказывает волонтер Вадим Гусев.

Специалист центра реабилитации Анастасия Ширшова выразила глубокую признательность активистам Волонтерского центра РМК.

"Вы даже не представляете, как вы нам помогли! Сами мы бы не осилили и треть того, что сделали вы. Большое вам спасибо от имени всех наших крылатых питомцев!", - отметила она.

"Холзан" – один из крупнейших центров России по содержанию, реабилитации, разведению хищных птиц, расположенный в городе Сысерть Свердловской области. Центр реабилитирует травмированных и больных пернатых. А тех, кто поправился, готовит к жизни в естественной среде и организует выпуск в местах обитания.