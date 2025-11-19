Игорь Абакумов: Сельскому хозяйству нужна адекватная политика и меньше давления

Советский и российский журналист, ведущий программы "Сельский час " Игорь Абакумов выступил как модератор пленарного заседания VII Агропромышленного форума "Молоко России" в Екатеринбурге. В беседе с Накануне.RU Игорь Абакумов назвал основные проблемы аграрной отрасли и дал рекомендации государству.

"В сельском хозяйстве много проблем. Основная проблема — это неадекватная аграрная политика", — заявил Абакумов. Он подчеркнул, что политика государства должна учитывать, прежде всего, интересы товаропроизводителей.

Эксперт выразил уверенность, что сельское хозяйство России устойчиво к санкциям: "Сельское хозяйство никогда не загнется. Оно может сжаться, уменьшиться. Но оно никогда не загнется. Как только создаются нормальные условия, оно моментально начинает расти".

Игорь Абакумов предложил три конкретных совета государству для помощи аграриям:

адекватная аграрная политика, ориентированная на комфорт товаропроизводителей;

увеличение финансирования;

снижение административного давления.

"Все остальное они [аграрии] сами сделают", — резюмировал эксперт.