На Урале год и три месяца ведутся поиски пропавшего ямальца: мужчина исчез в Тюменской области по дороге в Екатеринбург

Следователи Тюменской области устанавливают местонахождение жителя села Яр-Сале Ямальского района ЯНАО Алексея Козина 1988 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В последний раз мужчину видели 25 августа 2024 года при следовании в направлении Екатеринбурга.

Установлено, что он на 542 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе покинул попутный автомобиль марки "Хендай" в сопровождении собаки породы такса. Где он сейчас - неизвестно.

Приметы: на вид около 37 лет, рост 170 см, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы прямые, светло-русые с теменной лысиной, телосложение плотное.

Следствие обращается за помощью к представителям СМИ и общественности в розыске ямальца. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просим сообщить по тел: 8 (34561) 28-7-02 (дежурная часть), 28-7-52, 28-7-49 (уголовный розыск), а также по номеру СУ СК РФ по Тюменской области: 8-904-491-43-25.