Анализ на ВПЧ могут включить в диспансеризацию с 2026 года

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) хотят включить в первый этап репродуктивной диспансеризации с 2026 года. С 21 года женщины смогут обследоваться на наличие этого вируса, и в случае необходимости на втором этапе диспансеризации пройти углубленное обследование, сообщила замдиректора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Виктория Сахарова.

ВПЧ является причиной рака шейки матки в 95% случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в России началось производство отечественной вакцины против ВПЧ. Это позволит в дальнейшем включить прививку от ВПЧ в национальный прививочный календарь.